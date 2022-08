‘FC Prankers’ neemt Willy Sommers beet op z’n verjaardag: “Jullie zijn de grootste deugnieten van Vlaanderen”

BV Sean Dhondt reageert op beelden van heftige ruzie met vriendin: “Een banale discussie door een paar cocktails te veel”

Aan hun foto’s op sociale media te zien, genoten Sean Dhondt (38) en Maithé Rivera (23) van een zonovergoten en romantische vakantie in Turkije. Maar achter de schermen ging het er blijkbaar iets minder idyllisch aan toe, zo schrijft ‘Dag Allemaal’. Het koppel zou er flink ruzie hebben gemaakt, zo blijkt uit beelden die enkele vakantiegangers instuurden. Volgens Sean zelf is het echter nog altijd koek en ei: “Eén namiddag hadden we ruzie, zoals elk koppel wel eens voorheeft.”

