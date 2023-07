Familie Gooris deelt eerste beelden van hun ‘Expeditie’ naar Japan

BV Serge ‘Bingo’ Gobin zingt weer ‘Arabeat’ in tulband: “Ik lig niet wakker van woke. Doe allemaal eens normaal”

Ruim 34 jaar nadat Serge Gobin (69) een monsterhit scoorde met ‘Arabeat’, staat hij weer op het podium als Bingo. Het publiek - zo bleek bij de opnamen van Ment TV in Diksmuide - kan de oorwurm nog altijd smaken. En zeggen dat hij jaren weigerde om die comeback te maken. In een interview met ‘Dag Allemaal’ heeft de zanger het nu over de hokjesmentaliteit, zijn muzikale plannen én het financiële aspect. “Aan tv-optredens moesten we soms geld toesteken.”