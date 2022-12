Familie-actrice Caroline Maes staat na 20 jaar weer op de planken: “Ik wil vaker uit mijn comfortzone treden”

BVOude liefde roest niet en dus keert Caroline Maes (46) na 20 jaar terug naar het theater. Begin volgend jaar speelt de ‘Familie’-actrice mee in ‘Vapeurs 4 - Op Safari’ van Backstage Producties, het theatergezelschap van o.a. James Cooke en Dirk Van Vooren. “James wilde al heel lang eens met mij samenwerken, en ik met hem, maar het kwam er maar niet van”, zegt Caroline. “Maar onlangs had hij een etentje met Karen Damen - ook mijn goede vriendin én tegenspeelster in Familie - en zij liet mijn naam vallen. James vond mij wel passen in dit stuk en nadien kreeg ik een telefoontje van hem. Ik heb niet lang moeten twijfelen.”

Volledig scherm Caroline Maes staat na twintig jaar weer op de planken. © HLN

Wat heeft je over de streep getrokken?

Omdat het iets nieuws, leuks en spannends is. Ik zit nu in een andere fase van mijn leven en wil wat vaker uit mijn comfortzone treden. Mezelf uitdagen. Al wat ik nog niet gedaan heb, wil ik nu doen. Ik voel me een beetje Pippi Langkous (lachje). Heel lang geleden heb ik wel al eens theater gedaan, maar veel te weinig. Ik heb nog serieus wat in te halen.

Hoe komt het dat je die boot zo lang hebt afgehouden?

Voor de kinderen. Theater is vrij intensief. Je bent vaak ‘s avonds en in het weekend weg - naast mijn werk overdag bij ‘Familie’ - waardoor er geen tijd meer zou overschieten voor mijn zonen en dat kon ik niet over mijn moederhart krijgen. Ze zaten al genoeg bij babysits en in de opvang. En hun papa was op die momenten ook vaak niet thuis. Maar Arno en Arthur zijn nu 22 en 20, die trekken hun plan. Er is enkel nog Daan, maar die is 15. Ik kan hem ook makkelijk eens een avondje alleen laten.

Ondertussen blijf je ook op de set van ‘Familie’ staan.

Mieke zal niet minder te zien zijn in de reeks. Dat ging ook niet, want die vraag om mee te spelen kwam vrij last minute. James was op zoek naar een vervangster voor Nele Goossens die niet meer kon meedoen in dit stuk, maar de verhaallijnen bij ‘Familie’ zijn al een jaar op voorhand geschreven dus ik kon niet meer vragen aan productie om minder draaidagen te hebben. En sowieso komt de VTM-reeks werkgerelateerd op de eerste plek.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Caroline Maes als Mieke in 'Familie'. © VTM

Het belooft dus een pittige periode te worden.

Maar ik zal erover waken dat de balans tussen werk en privé goed blijft zitten. Mijn energie goed doseren. Gelukkig zijn er maar vijftien voorstellingen op een vrije korte periode en duren de repetities niet te lang. En omdat we in totaal maar met vier actrices (ook Karin Jacobs, Lulu Aertgeerts en Anne Mie Gils spelen mee, red.) zijn, konden we rond alle onbeschikbaarheden fietsen. Ik kijk er alvast enorm naar uit. Ook om weer eens voor een zaalpubliek te mogen spelen en meteen het applaus in ontvangst te kunnen nemen.

Je speelt in dit theaterstuk Sas, maar zij lijkt niet meteen op Mieke Van den Bossche.

Ik ben blij om eens een totaal andere kant van mezelf te laten zien aan het publiek. Eentje met veel humor, groteske bewegingen, drama en onnozelheden. En wie weet praat ik wel eens in mijn Waaslands dialect. Ook qua look ziet Sas er ook helemaal anders uit dan Mieke. Stiekem hoopte ik om een blonde pruik te dragen, maar dat zit er niet in. Het is eerder een onflatterend safaripakje (lachje).

KIJK. Waarom draagt Mieke in ‘Familie’ al vijf jaar zwarte kleding?

Het is een komedie over vrouwen in overgangsproblemen. Herkenbaar voor jou?

Nog niet, maar ik sta er wel voor. Het is nog allemaal één groot vraagteken. Net als voor Sas. Maar de voorstelling gaat op zich niet over die problemen, maar wel over het feit dat vrouwen in de menopauze ook nog veel fijne dingen kunnen doen. Je leven stopt niet, er begint gewoon een nieuw hoofdstuk. Ook willen we het taboe rond vapeurs doorbreken en bespreekbaar maken. Het is allemaal niet zo serieus, er mag mee gelachen worden.

Info: ‘Vapeurs 4 - Op Safari’ speelt vanaf 26 januari in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en info vind je hier.

LEES OOK