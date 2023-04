‘Familie’-acteur Peter Bulckaen is z'n trouwring kwijt: “Ik liet hem op het dak van m’n auto liggen”

BV Glenn Claes, eerste winnaar van ‘The Voice’, is nu papa: “Ik kreeg de reputatie ‘moeilijk’ en ‘tegen­draads’ te zijn”

“Ik had lang de hoop op liefde opgegeven.” Elf jaar na z’n overwinning in de allereerste editie van ‘The Voice van Vlaanderen’ beleeft Glenn Claes (33) een nieuwe mijlpaal in z'n leven. Begin deze week is de Limburger namelijk voor het eerst papa geworden. Bovendien is hij verloofd met zijn “ware liefde”. In dit interview vertelt Glenn uitgebreid over het prille vaderschap, zijn aankomend huwelijk en z’n huidige job. Ook blikt hij terug op zijn moeilijke jeugd, het avontuur in ‘The Voice’ en de desillusie die daarop volgde. “Op een bepaald moment woog ik amper 58 kilogram.”