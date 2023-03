Fabrizio laat z’n zichtbare tattoos verwijderen: “Ze staan m’n acteercarrière in de weg”

BV“Dit is misschien wel het meest pijnlijke afscheid tot nu toe.” Fabrizio Tzinaridis (30), bekend van ‘Temptation Island’ en ‘De Bachelor’, laat op Instagram weten dat hij z'n zichtbare tattoos laat verwijderen. Een pijnlijke onderneming, zo is te zien op de bijhorende video.

In een lang bericht laat Fabrizio weten dat hij het jaren geleden geweldig vond om veel zichtbare tatoeages te hebben. “Naarmate ik groeide en me ontwikkelde, zijn mijn prioriteiten en waarden echter veranderd”, geeft hij toe. “En sommige tatoeages vertegenwoordigen niet langer of hebben nooit vertegenwoordigd wie ik nu ben of was in de eerste plaats. Dus, dan is het beter dat ze gaan. De komende tijd zullen mijn handen, nek, vingers, kin en hoofd eraan geloven. Mijn nek is intussen één keer gelaserd, alsook mijn handen en vingers. Vandaag is de zijkant en achterkant van mijn hoofd en nek aan de beurt.”

De Limburgse ondernemer beklemtoont wel dat hij houdt van z'n tatoeages. “Ze zijn een deel van wie ik ben en dat zullen ze ook altijd zijn. Maar het is mijn verhaal. En ik vind het niet nodig om dat altijd en overal met de wereld te delen”, vervolgt hij. “Bovendien staan de tatoeages ook deels mijn ambitie om te acteren in de weg. (Fabrizio heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij droomt van een carrière in Hollywood, nvdr.) En die droom is groter dan de pijn die gepaard gaat met het verwijderen van mijn tattoos.”

Op de bijhorende video is te zien hoe de tattoos verwijderd worden met een laser. “Geen snelle oplossing, en het vereist geduld, doorzettingsvermogen en de bereidheid om veranderingen te omarmen”, aldus Fabrizio. “Maar het is ook een herinnering dat we de kracht hebben om keuzes te maken die in overeenstemming zijn met ons ware zelf, hoe moeilijk ze ook zijn.”

Nieuw leven

In z’n Instagram Stories geeft Fabrizio nog wat meer achtergrond bij z'n beslissing om de tattoos te laten verwijderen. Zo vertelt hij dat hij als kind gepest werd en dat hij zich daardoor heel stoer begon te gedragen. “Ik hoopte dat ze met rust zouden laten als ik er gevaarlijk zou uitzien”, schrijft hij. “Ik begon me anders te kleden. Me anders te gedragen. Raakte vaker dan eens betrokken bij verkeerde situaties met de verkeerde mensen. Naast het misbruiken van anabolica, het roken van sigaretten en jointjes en het gebruiken van drugs begon ik tattoos te nemen. En ik ging ook meteen hard. Go big or go home. De zwart-witte Fabrizio. Geen grijs gebied.”

Volledig scherm Fabrizio laat een groot deel tatoeages weghalen. © Instagram / SBS

De laatste jaren nam Fabrizio stap voor stap afscheid van dat imago. “Ik studeer vandaag elke dag, gebruik al jaren geen drugs meer, ben gestopt met roken, sport regelmatig en leef gezonder dan ooit”, besluit hij. En nu zegt hij dus ook vaarwel aan heel wat tattoos.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK OOK. Fabrizio over aantal bedpartners: “Ik ben gestopt met tellen”

Lees ook: