Fabrizio heeft geen spijt van seks met 3 finalistes ‘De Bachelor’: “Het was niet tegen hun zin”

“Ik kan niet zeggen dat ik er spijt van heb”, klinkt het. “We hadden al vaker gezoend, er waren al aanrakingen geweest, er was affectie, er was warmte, er was aantrekkingskracht. En als er dan een knappe vrouw naast mij ligt, de een in lingerie en de ander niet...” Fabrizio had naar het einde van het programma toe een date met overnachting, apart voor elke finaliste. Tijdens die overnachtingen liet hij zich tot drie keer toe in verleiding brengen: Madieke, Sanne én Margaux hebben uiteindelijk seks met hem gehad. “Ik ga er niet omheen draaien: ik vind dat leuk en het is niet zo dat ik iets gedaan heb tegen hun zin.”