“F*ck you”: Frances Lefebure krijgt waarschuwing van Instagram voor weinig verhullende poster

BVDe ‘befkes' zijn terug. Vanaf vandaag zijn de drie boezemvriendinnen Flo (Evelien Bosmans), Violet (Daphne Wellens) en An (Frances Lefebure) te zien in ‘F*** you very, very much 2’ op Streamz. Voor de gelegenheid deelde die laatste een weinig verhullende poster van de reeks. Maar volgens Instagram is de foto in strijd met de richtlijnen over naaktheid, die voor vrouwen strenger zijn dan voor mannen.

Op de poster poseren de drie prettig gestoorde vriendinnen naakt. De foto is duidelijk geïnspireerd op ‘De Geboorte van Venus’ van Sandro Botticelli. Het naakte lichaam van Frances wordt bedekt door de titel van de populaire Streamz-reeks, die van Evelien Bosmans en Daphne Wellens door een satijnen laken.

Het weinig verhullende kiekje gaat volgens Instagram in tegen de richtlijnen over naaktheid. En daar is Lefebure niet mee akkoord. “Hey Instagram”, schreef ze bij de meldingen die ze kreeg. Daarna deelde ze een sexy foto van zichzelf, als protest tegen de regels van het sociale medium. In het bijschrift kreeg Instagram een middenvinger van de actrice. Op die manier klaagt Lefebure de richtlijnen van Instagram aan, waar er de laatste tijd bakken kritiek op komt omwille van de seksistische aard.

Strenge richtlijnen

In de richtlijnen van Instagram staat dat het verboden is om “beelden waarop seksuele gemeenschap, geslachtsdelen of close-ups van naakte billen zijn afgebeeld te posten.” Ook “sommige foto’s van tepels van vrouwen” vallen onder die regels. Met uitzondering voor foto’s van “borstvoeding, bevallingen, gezondheidsgerelateerde situaties (zoals een amputatie) en protestacties”. Het is niet duidelijk waarom de poster van ‘F*** you very, very much’ de regels schendt aangezien de geslachtsdelen, billen en tepels verborgen zijn op het kiekje.

Er is al langer ophef over de richtlijnen van Instagram over naaktheid. Zo komt er veel kritiek omdat vrouwenlichamen veel meer gecensureerd worden door het sociale medium. Daarom raadde de adviesraad van Meta begin dit jaar aan om de regel rond vrouwentepels te laten vallen. “De regel beperkt het recht op uitdrukking van vrouwen, trans en non-binaire personen”, klonk het destijds. Voorlopig is dat advies nog niet gevolgd.

