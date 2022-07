EXCLUSIEVE VIDEO. Nog geen ‘Blind Getrouwd’-baby voor Candice en Marijn: “Er zal eerder een tweede hond komen dan een kind”

‘Blind Getrouwd’-koppel Candice en Marijn hebben niet enkel een groot hart voor elkaar, maar ook voor hun dieren. Opgeteld delen ze hun huis in Binkom met zeven viervoeters. Een plaatsje voor een tweede hond lijkt gereserveerd, een baby laat nog even op zich wachten. Dat vertellen ze in de eerste aflevering van Bekende Viervoeters, een nieuwe HLN Original-videoreeks.

Ten huize Lenaerts-Martens staan dieren centraal. Al van voor hun ‘Blind Getrouwd’-deelname namen Candice en Marijn hun dieren mee naar Binkom. Zij haar katten Coco en Chanel, hij z’n kattenduo Yvette en Marcel. Hun twee pony’s Fenga en Jefke en hond Thor maken de bende compleet. Of er nog een baby in dat plaatje past? In de HLN Original-reeks ‘Bekende Viervoeters’ krijgt het koppel het dilemma voorgeschoteld: “Een tweede hond of een kind?” Marijn reageert meteen overtuigd: “We zijn nog niet aan dat kindje bezig, dus dan zal er misschien eerder een tweede hond komen.” Waarop Candice al lachend inpikt: “Mijn spiraal zit er nog altijd in.”

“We denken nog niet direct aan kinderen, daar wachten we nog eventjes mee. Ook een tweede hond is voorlopig nog niet aan de orde, we hebben momenteel genoeg huisdieren”, vertelt Candice ons. Die komen dan ook nog even op de eerste plaats. “We staan volledig achter het idee om dieren te adopteren in plaats van te kopen. Die boodschap willen we graag meegeven.”

Een happy home voor de dieren is een happy home voor de baasjes. Candice gaf vorig jaar haar job als leerkracht op om haar droom na te jagen. Ze richtte ‘FAZENNA by Candice’ op, een online kledingwinkel geheel in de kleurrijke stijl van Candice. “Ik geef heel graag les, maar ik voelde dat het tijd was voor iets nieuw. Het is een van de beste beslissingen in mijn leven geweest.”

Candice en Marijn krijgen verder in de ‘Bekende Viervoeters’-aflevering nog meerdere moeilijke dilemma’s aangeboden. En die zijn niet van de poes voor de dierenvrienden. “Je hond of je partner?”, een hartverscheurende keuze waar Marijn een romantisch antwoord op verzint. Want wat als de wereld vergaat en je mag maar één iemand meenemen op een wegvarende boot? “Dan blijf ik wel samen met mijn hond en partner”, zegt hij.

‘Bekende Viervoeters’ In de HLN-originalserie ‘Bekende Viervoeters’ bezoekt Laurence Van Tongerloo BV’s en hun trouwste vrienden. Laurence zelf gaat door het leven als dogfluencer. Haar liefde voor de dieren resulteerde in een kookboek voor honden en nu ook een tweede seizoen van de webreeks. Samen met BV’s heeft ze een missie: mensen aansporen om een dier te adopteren uit een asiel in plaats van te kopen. “Mijn grootste boodschap daarbij is: draag alsjeblieft zorg voor je dieren en weet waar je aan begint”, klinkt het. De eerste aflevering belooft alvast een gezellige boel: “Bij Candice en Marijn hing een gemoedelijke sfeer. Ik moest mezelf er af en toe aan herinneren dat ik op interview was en niet op vriendenbezoek”, blikt ze terug. Bekijk elke dinsdag een nieuwe aflevering van ‘Bekende Viervoeters’ in de app van HLN.

eerste aflevering van nieuwe HLN Originals-reeks.

Volledig scherm Candice Martens © rv

Volledig scherm Candice en Marijn uit 'Blind Getrouwd' in 'Bekende Viervoeters'. © HLN