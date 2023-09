EXCLUSIEF. Weduwe van Ivo ‘Nonkel Jef’ Pauwels, over zijn laatste dagen: “Hij voelde zijn dood aankomen”

BV Opnieuw verdacht van verkrach­ting, in onmin met Tanja Dexters, én Zillion-fenomeen: dit is Dennis Black Magic

Kijkers moesten smakelijk lachen om de Dennis Black Magic - vakkundig neergezet door Matteo Simoni - in ‘Zillion’. Hoewel de fratsen van de ex-pornoproducent in de film op de lachspieren werkten, doen die in het echte leven allesbehalve. Opnieuw komt Dennis Burkas (49) in opspraak: hij wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank op verdenking van verkrachting. Wie is de man die schuilgaat achter het donkere zonnebrilletje?