EXCLUSIEF. Tanja Dexters onthult alle details over huwelijk in eerste gesprek: “Mijn boeket komt van het tankstation”

BVHet is gebeurd: ex-miss Tanja Dexters (46) is getrouwd met haar partner Michaël Peeters . De ceremonie vond plaats in Durbuy en was niet gepland, maar Michaël ging op zijn knie en het koppel regelde alles op een dag tijd. “Ik zei: ‘Kom, we zijn in Durbuy, t’is hier plezant. Ik wil morgen trouwen.’” Ontdek hier alle details over het aanzoek, het vrijgezellenfeest en het huwelijk, verteld door Tanja herself. “Alles was holder de bolder. We zijn nog snel bij de juwelier trouwringen gaan halen.”