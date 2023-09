EXCLUSIEF. Tanja Dexters en haar mama Paula over nakend huwelijksfeest: “Mijn schoonmoeder wil mij nog steeds niet aanvaarden”

muziek KIJK. Muziekmi­cro­be laat Will Tura niet los, hij jazzt erop los samen met Helmut Lotti

Helmut Lotti (53) deelt een uniek filmpje in zijn Instagram Stories. Hij is op bezoek bij Will Tura (83) en samen slaan ze aan het jazzen aan de piano. De keizer van het Vlaamse lied maakte in juni bekend dat hij aan de ziekte van alzheimer lijdt. Maar Tura ziet er goed uit en vermaakt zich zo te zien kostelijk met Lotti.