EXCLUSIEF. Meest geboekte Vlaamse artiest treedt 84 (!) keer op deze zomer. Maar hoeveel verdienen ze daarmee?

Onze Songfesti­val-hoop Gustaph zoals hij écht is: "Ik ben lief en sympathiek, maar ik laat niet over me heen lopen"

Sinds hij in januari werd aangeduid om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, is het leven van Gustaph (42) een rollercoaster. In een uitgebreid interview met ‘Dag Allemaal' vertelt hij over zijn makkelijke coming-out, zijn stabiele huwelijk met Roel én zijn hechte band met zijn ouders. “Dankzij de steun van mijn ouders en broer heb ik nooit complexen ontwikkeld over mijn geaardheid.”