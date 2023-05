EXCLUSIEF. ‘Lisa’-acteur Bert Verbeke in alle stilte getrouwd: “Dit voelt als een nieuwe stap in mijn leven”

BV Bel­pop-icoon Lou Deprijck (77) wil trouwen met 26-jarige vriendin: “Haar familie schrok eerst”

Lou Deprijck (77), de man achter wereldhits als ‘Kingston Kingston’ en ‘Ça Plane Pour Moi’, blijft rotsvast in de liefde geloven. Het Belpop-icoon is dan ook van plan om met zijn 26-jarige vriendin Vanessa Vanderkimpen, een Michael Jackson-imitator, in het huwelijksbootje te stappen. Het zou zijn vierde huwelijk zijn.