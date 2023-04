EXCLUSIEF. Deze zes bekende vrouwen maken statement en poseren zonder make-up: “Er is al genoeg fake”

BV "Was Lynn een Britse, ze was allang een wereldster": collega's vol lof over 'Arcadia'-actrice Lynn Van Royen

“Een wonderlijke vrouw”, “professioneel” en “bloedmooi”. Aan superlatieven geen gebrek als het over Lynn Van Royen (33) gaat. De actrice danst de laatste tien jaar van de ene glansrol naar de andere en verovert overal harten. In ‘Dag Allemaal’ vertellen haar collega’s over de aantrekkingskracht van Lynn, die momenteel te zien is in ‘Arcadia’. “Toen ik ‘s avonds naar huis reed, was ik helemaal overdonderd.”