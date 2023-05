EXCLUSIEF. De concertagenda’s van de Vlaamse artiesten doorgelicht: wie treedt deze zomer het meest op?

BV Presenta­tri­ce Kim Debrie praat voor het eerst over medische lijdensweg: “Drie uur na mijn doktersbe­zoek lag ik al op de operatieta­fel”

Begin december ging het licht uit bij Radio2-presentatrice Kim Debrie (44). Het was het begin van een medische lijdensweg die haar verschillende keren in het ziekenhuis deed belanden. Voor het eerst vertelt ze nu in ‘Dag Allemaal’ wat er precies aan de hand was en of haar gezondheidsproblemen intussen van de baan zijn. “De dokter verklaarde me voor gek dat ik al zo snel opnieuw aan de slag ging.”