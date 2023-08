EXCLUSIEF. CAMILLE neemt ons mee op sleeptouw tijdens drukste zomer van haar leven: “Ik moet nu tijdelijk ergens anders wonen”

BV “We voelen allebei dat dit echt is”: Chris Willemsen is opnieuw verliefd en wordt pluspapa

Fijn nieuws over Chris Willemsen (50). De acteur, bekend uit onder andere ‘Crimi Clowns’ en ‘De Ronde’, is opnieuw verliefd. Ellen is de vrouw die hem weer doet stralen. “Wij zijn zo hard aan het genieten van elkaar”, zegt hij in gesprek met ‘Dag Allemaal’. “Ik hoop echt dat we samen een lang en gelukkig leven mogen hebben.”