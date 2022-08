EXCLUSIEF. Betty (ex-’Big Brother’) reageert voor het eerst in interview op maatje meer: “Foert ik vind mezelf wel mooi”

BVSinds ze een TikTok-account startte, is Betty Owczarek (46) - de sexy stoeipoes uit de eerste reeks van ‘Big Brother’ - weer helemaal terug in de picture en hoe? Dansend in haar bikini op het strand van Juan-les-Pins, pronkend met haar maatje meer. Drie cijfers staan er intussen op de weegschaal en dat lokt heel wat reacties uit op sociale media. Senne kon Betty strikken voor haar eerste interview in jaren en dat tijdens haar vakantie in Zuid-Frankrijk. “Ik was het zo beu om te vermageren. Plots ontplofte er iets in mij en besliste: foert, ik ben wel mooi”, vertelt ze exclusief aan Showbits.