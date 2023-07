Ex-‘Thuis’-acteur Frank Van Erum herademt nadat dochtertje voor leven vocht: “Het was echt de hel”

Showbizz Frank Van Erum en echtgenote Valérie: hij moest zijn theater­zaal sluiten, zij staat als huisarts in de vuurlinie

COVID-19 heeft voor het echtpaar Frank Van Erum en zijn vrouw Valérie een dubbel effect. Hij is niet alleen acteur, maar ook baas van een eigen theaterzaal in Hamme, die hij nu noodgedwongen tijdelijk heeft moeten sluiten. Met inkomstenverlies als gevolg. Zij is huisdokter en wordt dus op een heel andere manier geconfronteerd met de pandemie. Ook in dit dubbelgesprek in het weekblad Primo is er dus slechts één constante: het virus dat nu al weken het nieuws domineert.