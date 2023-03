Ex-priester Pieter uit ‘De mol’ wordt papa: “Altijd al een droom geweest”

Pieter bevestigde het goede nieuws zelf in de ‘Krant van West-Vlaanderen’. Veel meer details gaf hij verder niet. Zo weten Pieter en zijn echtgenote zelf niet eens of het een jongen of een meisje gaat worden. “We willen dat magische moment bewust meemaken wanneer het zover is.” Verder ziet Pieter, die in het zesde seizoen van ‘De Mol’ de grote saboteur bleek te zijn, het vaderschap als één groot avontuur. “Eentje dat groter is dan ‘De mol’”, klinkt het verder al lachend. “Het is in zekere zin ook altijd een droom geweest. Als priester dacht ik daar niet aan, maar toen ik mijn vrouw leerde kennen, wist ik dat ik met haar dat verhaal wilde schrijven.”

Of hij een strenge papa gaat worden, laat Pieter voorlopig in het midden. “Ik wil vooral een goeie papa zijn. Een speelse ook”, benadrukt hij verder nog in de ‘Krant van West-Vlaanderen’. “Wie weet kijken we binnen een paar jaar samen naar ‘De mol’, of ligt er binnen 18 jaar plots een inschrijvingsformulier van ‘De mol’ op tafel.”

Gestopt als priester

Het leven van Pieter is in de afgelopen jaren alvast hard veranderd. In 2019 gaf hij het priesterschap op om met zijn grote liefde Dauphine te kunnen trouwen. “Ik ben gestopt vanuit een heel mooi, lief verhaal, omdat ik iemand leerde kennen die nog meer de moeite was om ervoor te gaan”, vertelde hij vorig jaar in de ‘Krant van West-Vlaanderen’.

Quote Dauphine maakt van mij een beter iemand. Zij is echt iemand die ik nodig had in mijn leven om nog gelukkiger te zijn Pieter Delanoy

Zo’n twee jaar later gaf het koppel elkaar uiteindelijk het jawoord. De twee trouwden in Zuid-Afrika, in een pittoresk kerkje met zicht op de oceaan en de Tafelberg. “We waren omringd door mensen die ons genegen zijn, en op zijn Afrikaans: warm, met veel muziek en het dak dat eraf gaat als ze zingen. Thuis hebben we ook nog een kleine ceremonie gehouden na het huwelijk in het stadhuis.” En ook in maart vorig jaar was de liefde nog altijd even groot. “Dauphine maakt van mij een beter iemand. Zij is echt iemand die ik nodig had in mijn leven om nog gelukkiger te zijn.”

Vlaanderen leerde Pieter kennen als de saboteur van het zesde seizoen van ‘De mol’. De kandidaten gingen toen heel wat uitdagingen aan in Mexico en Pieter probeerde zoveel mogelijk proeven te saboteren. Uiteindelijk ging student Lloyd dat seizoen met 27.665 euro naar huis.

