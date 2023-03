Ex-mollen Gilles en Elisabet blikken terug op hun avontuur: “Haatberichten? Ik krijg de laatste tijd vooral dickpics”

BV ‘Dertigers’-actrice Emma Moortgat is dochter van steenrijke bierbrou­wer: “Ik weet dat ik in een geprivile­gi­eer­de positie zit”

“Ik kan zo voor een job terecht in het familiebedrijf”, zegt Emma Moortgat (27) in ‘Dag Allemaal’. Hoewel ze deel uitmaakt van de familie achter brouwerij Duvel-Moortgat, bewandelt ze liever een heel ander en onzeker pad, dat van het acteren. Met de rol van Laura in de nieuwe ‘Dertigers’ leert het grote publiek haar kennen. In dit interview vertelt de actrice hoe het is om op te groeien in een rijke familie en deelt ze haar ervaringen op de set. “Tijdens de casting moest ik met m’n benen omhoog tegen de muur liggen.”