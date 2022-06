Ex-Miss Lenty Frans gaat trouwen met vriendin Leonie: “Pas na een paar minuten had ik door dat het om een aanzoek ging”

BV De tien geboden van Lynn Wesenbeek: “Ik aanvaard dat mijn leven soms uit balans is”

Lynn Wesenbeek (59) was jarenlang hét gezicht van VTM. Nadat ze in 1987 tot Miss België werd gekroond, werd ze meteen aan de mouw getrokken door Guido Depraetere en Mike Verdrengh, die de commerciële televisie in Vlaanderen aan het voorbereiden waren. Twee jaar later was VTM een feit en werd Lynn de leading lady van de zender. Van presentatrice groeide ze door tot ankervrouw van het nieuws, maar tien jaar geleden kwam abrupt een einde aan haar tijd bij VTM

