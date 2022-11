Ex-Miss België Romanie Schotte is bevallen van een tweeling

PODCAST MEDIAWAT­CHERS. “Felice was de Matthijs van Nieuwkerk van zijn tijd. Hij ontplofte en kafferde iedereen uit”

De onthullingen over Matthijs van Nieuwkerk beheersten het medianieuws de voorbije dagen. In Nederland maar ook bij ons. In de HLN-podcast ‘De Mediawatchers’ trekt mediajournalist Mark Coenegracht de parallel met Dré Steemans, alias Felice, die in 2009 overleed. In de jaren negentig presenteerde hij populaire programma’s zoals ‘Het Swingpaleis’ en ‘1000 seconden’. “Felice kon plots achter de schermen ontploffen en zijn collega’s uitkafferen”, aldus Coenegracht. Luister hierboven naar ‘De Mediawatchers’.

24 november