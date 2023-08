Ex-Miss België Kedist Deltour gaat trouwen met haar ‘kooivechter’: “Meteen na zijn aanzoek moest hij naar spoed”

Showbizz Voormalige huisvrien­din van de Meilandjes brengt boek uit: “Na alle narigheid kreeg ik een ernstige depressie”

Ze was twee seizoenen lang te zien in ‘Chateau Meiland', maar toen verdween ‘huisvriendin’ Caroline van Eeden plots van het scherm. Nu doet ze zelf haar verhaal, in een nieuw boek van journaliste Valérie Lempereur.