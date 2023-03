Ex-Miss België Chayenne Van Aarle is opnieuw single: “Dat ongeval heeft mijn kijk op het leven veranderd”

BV KIJK. Warre Borgmans en Jurgen Delnaet eren ‘Gaston & Leo’ in eigen musical: “Het is een sterk scenario”

Wijlen Gaston Berghmans en Leo Martin, beter bekend als Gaston & Leo, worden geëerd in een eigen hommage musical. Niemand minder dan Warre Borgmans (67) en Jurgen Delnaet (51) gaan het iconische duo vertolken én lichten alvast een tipje van de sluier op. “Het wordt geen ‘best-off’ of een aaneenschakeling van de beste sketches, maar een verhaal over samenwerken én vriendschap.” De musical staat gepland voor begin volgend jaar.