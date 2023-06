Ex-Miss België Chayenne Van Aarle herstelt na borstvergroting én liefdesverdriet: “Ik heb opnieuw een relatie”

BV“Ik doe dit echt niet voor een man, maar voor mezelf.” Toen ex-Miss België Chayenne Van Aarle (23) in februari een horror-autocrash als bij wonder overleefde, hakte ze enkele belangrijke knopen door: ze brak met haar 20 jaar oudere lief, en ze liet een borstvergroting uitvoeren. En de ex-miss onthult nu ook aan ‘Dag Allemaal’ dat ze opnieuw de liefde heeft gevonden. Een openhartig gesprek over haar nieuwe vriend, haar herstel en haar angst om opnieuw achter het stuur te kruipen. “Toen ik aankwam in het ziekenhuis, barstte ik in tranen uit.”