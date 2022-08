Ex-Miss Belgian Beauty’s reageren op overlijden Ignace Crombé: “Dankzij hem heeft mijn leven zich op een bepaalde manier gevormd”

BVIgnace Crombé is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een agressieve pancreaskanker. De man was vooral bekend als de organisator en gezicht van de Miss Belgian Beauty-verkiezing. Verschillende voormalige winnaressen reageren nu op z'n overlijden. “De enige faxen die ik tijdens mijn leven heb gekregen, kwamen allemaal van hem.”

“Hij zal mij vooral bijblijven als iemand die enorm gedreven was”, vertelt een aangeslagen Zsofi Horvath ons. “Ik heb het nog maar enkele minuten geleden vernomen en ik ben er toch van verschoten hoe snel het is gegaan voor hem.” Zsofi werd onder het toeziend oog van Ignace gekroond als Miss Belgian Beauty 2003. “Ik was er wel van op de hoogte dat hij aan een zeer agressieve vorm van kanker leed. Al had ik nu zelf geen contact meer met hem, toch was er een periode waarin wij heel intensief met elkaar hebben samengewerkt. Het is ook dankzij hem dat een deel van mijn leven zich op een bepaalde manier heeft gevormd.”

“Maar hij zal me vooral bijblijven als een échte zakenman die enorm gedreven was. Alles moest altijd tot in de puntjes in orde zijn. Ik herinner me ook nog dat de enige faxen die ik tijdens mijn leven heb gekregen, allemaal van hem kwamen (lacht). Dat was de periode dat ik onder hem miss was. Hij communiceerde toen volop via fax en dat rolde toen de hele dag lang door dat apparaat naar binnen.” Ze voegde tenslotte ook nog toe: “Ik vind het heel erg jammer, vooral omdat hij een dochtertje van 10 achterlaat. Want ik denk dat hij toch voor zijn jongste wel een heel warme, aanwezige papa was.”

Persona non grata

“Ik vind het toch wat grillig”, vertelt Nele Somers, Miss Belgian Beauty uit 2008. Het nieuws is voor haar zeer confronterend, want haar vader lijdt momenteel aan dezelfde ziekte. “Ik weet dat de diagnose bij Ignace na die van mijn vader werd gesteld. Het feit dat hij nu eerder overlijdt, komt bijzonder hard aan. Het had net zo goed mijn vader kunnen zijn.”

Het overlijden van Ignace vindt ze heel dubbel. “Hij is natuurlijk wel het boegbeeld van de #MeToo in Vlaanderen. Ignace werd persona non grata en waarschijnlijk is dat ook helemaal terecht. Verlies van reputatie gaat nu eenmaal gepaard met zijn gedrag.” Toch vindt Somers dat de menselijkheid ver zoek is. Ze relativeert zijn gedrag niet, maar ze kan zich wel inbeelden dat zo’n harde momenten een serieuze impact konden hebben op zijn gezondheid. “Ik durf eigenlijk de lijn trekken dat zo’n momenten ervoor kunnen zorgen dat je ziek wordt. Misschien is dat één van de redenen dat hij toch niet zo oud is geworden.”

Ondanks dat ze geen goede verstandhouding met Ignace had, had ze toch een laatste hoop voor hem. “Ik hoopte dat het goed zou komen met zijn ex-vrouw, Myriam en zijn dochter, Stefanie. Ik zou het jammer vinden moest hij koppig gebleven zijn tot het bittere eind en hij hun geen hand toegereikt zou hebben.”

