Ex-K3'tje Klaasje trekt (zonder vriend Max) naar Los Angeles: “Kinderen passen absoluut nog niet in mijn leven”

BV Na haar scheiding van Sean Dhondt overwon Allison Scott een eetstoor­nis: “Wat hij doet, laat me compleet onverschil­lig”

“Ik hoopte dat de scheiding al mijn problemen zou oplossen, maar de realiteit was anders.” In 2022 beleefde Allison Scott (33), de ex van Sean Dhondt (38), een waar horrorjaar. De Amerikaanse moest niet alleen een oude eetstoornis in eenzaamheid overwinnen, maar ook haar wantrouwen tegenover mannen. In een interview met ‘Dag Allemaal’ blikt Allison nu terug op die moeilijke periode, en blikt ze vooruit op de toekomst. Wil ze wel in ons land blijven? “Toen ik naar België kwam, heb ik hier een nieuwe familie gekregen, maar mijn scheiding heeft me die weer afgepakt.”

24 januari