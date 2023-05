Ex-collega’s over het trieste lot van Walter ‘Pico’ Michiels: “Alleen hijzelf heeft in handen of hij geneest of niet”

BV “Volgens Simon Cowell draaide Kurt Cobain zich om in z’n graf na mijn Nirvana-co­ver”: 20 jaar geleden won Peter Evrard ‘Idool’

Hij was de eerste winnaar van ‘Idool’, én de meest atypische. Peter Evrard (48) was even een grote ster aan het firmament, maar verdween even snel terug van het toneel. Nu, 20 jaar later, blikt hij in ‘Dag Allemaal’ terug op die bizarre periode. Over z’n woordenwisseling met Simon Cowell, z’n band met runner-up Natalia en hoe het nu met hem gaat. “Ik rook en drink waarschijnlijk te veel.”