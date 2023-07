Ex-collega’s en vrienden aangeslagen door overlijden Martine Tanghe: “Ze was mijn grote voorbeeld”

Voor presentatrice Phara de Aguirre was Martine Tanghe meer dan een collega, maar ook een hartsvriendin en lorgenote. De Aguirre heeft net als Tanghe gestreden tegen borstkanker. “Ze kreeg de diagnose te horen in 2016, vijf jaar nadat ik borstkanker had”, zegt ze in ‘Het Journaal’ op VRT. “Toen ze de diagnose kreeg, heeft ze me gebeld en ben ik naar haar thuis gereden en heb ik haar verteld hoe het met mij gegaan is. Vijf jaar later werd er opnieuw kanker bij haar vastgesteld, met uitzaaiingen. Zeven jaar lang heeft Martine de ene dag naar het ziekenhuis gereden voor haar behandeling en de andere dag naar de studio om het nieuws te presenteren, zonder dat veel mensen het geweten hebben. Ze wou er geen aandacht voor. Zij vond: ‘Ik ben Martine, nieuwsanker, mijn taak is nieuws brengen aan de mensen en niet medelijden vragen voor wat ik meemaak.’” De Aguirre verliest een dierbare vriendin. “Ik ga haar gezelschap missen en het delen van dingen.”

“Wederzijds respect”

Symbolischer kan haast niet: VTM-anker Dany Verstraeten kreeg het nieuws van het overlijden van zijn concullega te horen terwijl hij het middagnieuws presenteerde. Enkele minuten na de uitzending moet Verstraeten nog altijd bekomen. “Het werd in mijn oortje gemeld, live tijdens de uitzending. ‘Er komt een extra bericht want we vernemen dat Martine Tanghe overleden is.’ Dat komt natuurlijk erg brutaal en onverwacht binnen. Ik zou het omschrijven als een mokerslag, echt waar. Ik kreeg er kippenvel van. Ik dacht eerst zelfs dat ik het verkeerd had begrepen.”

Hun carrières kennen een gelijklopend profiel: Martine was hét gezicht van het VRT Journaal, Dany dat van VTM Nieuws. “We leerden elkaar kennen op het einde van onze studententijd. Martine studeerde in Leuven, samen met enkele kameraden van me. Zo kwamen we elkaar af en toe tegen. Daarna zagen we elkaar wel eens op de VRT, terwijl zij al voor de nieuwsdienst werkte en ik nog voor Radio 1. Na mijn vertrek naar VTM hebben onze paden elkaar enkel nog heel af en toe gekruist voor het occasionele duo-interview. Voor het publiek waren wij zogezegd concurrenten, maar wij voelden dat uiteraard niet zo aan. Er was een groot wederzijds respect.”

Zo lang, op zo’n professio­ne­le, foutloze manier dit werk doen: het is weinigen gegeven” Dany Verstraeten, Nieuwsanker VTM Nieuws

“In het pantheon der nieuwslezers neemt Martine Tanghe een geheel aparte plaats in. Wat maakte haar zo bijzonder? Ze heeft een heel goeie stem. Naast het gezicht en de uitstraling wordt dat element vaak onderschat. Haar taalgebruik was steeds correct en gepast. Haar toon: inlevend zonder te meegaand te zijn. Op en naast het scherm straalde ze een natuurlijke soberheid uit. Ze zocht nooit de aandacht op, bleef altijd mysterieus op de achtergrond. (denkt na) Zo lang, op zo’n professionele, foutloze manier dit werk doen: het is weinigen gegeven. Er wordt gezegd, en de feiten ondersteunen dat ook, dat het niet evident is voor een vrouw om oud te worden in deze job. Martine Tanghe heeft als enige die wetmatigheid doorbroken. Dat zegt genoeg.”

“Ze plakte op het scherm”

“Ik ben ondersteboven van het nieuws”, vertelt Sterckx aangeslagen. “Ik wist niet dat ze hervallen was, Martine is iemand die haar privéleven afschermde voor de meesten.” Sterckx werkte op de nieuwsredactie toen Tanghe daar in 1977 op haar 22ste begon. “Ze was slechts de tweede vrouw in wat toen een echt mannenbastion was. Zeer verfrissend. Iedereen die toen slaagde voor het beruchte journalistenexamen, moest ook meteen testen op ‘de stoel’ en bij Martine was meteen duidelijk dat ze op het scherm plakte. Een ongelooflijk talent, maar Martine kon ook koppig zijn. Ik heb lang met haar samengewerkt toen ik eindredactie van ‘Het Journaal’ deed, je moest stevig in je schoenen staan om haar weerwoord te bieden. Martine was veeleisend voor haar collega’s, maar ook voor zichzelf, ze wist precies wat ze wilde. Het is een groot verlies, zeker omdat ze nog zo jong was. Ze had nog veel kunnen betekenen in het debat over zuiver Nederlands en voor organisaties als ‘Kom op tegen kanker’. Mijn gedachten gaan uit naar haar vrienden en familie.”

“Moeder van de natie”

Freek Braeckman presenteerde van 2007 tot 2012 samen met Martine Tanghe ‘Het Journaal’ bij de openbare omroep. Hij leerde veel van Tanghe als nieuwsanker. “Zij heeft zich ontfermd over mij de eerste jaren, ik heb heel veel van haar geleerd: de onwaarschijnlijke kracht van taal, hoeveel je kan zeggen met een juiste zin om te vertellen wat er in de wereld gebeurt en er troost in stoppen. In één zin kon ze je informeren, duiden en geruststellen. Ze kon het nieuws in perspectief plaatsen, maar tegelijk het gevoel geven dat alles in orde zou komen als een soort ‘oermoeder’. Dat is wat ik van haar geleerd heb en zelf toepas in mijn nieuwsduiding. Ik zal me haar altijd blijven herinneren als een perfectionistische vrouw met een heel groot hart voor taal en nieuws. Het nieuws was geen job voor haar, het was haar persoonlijkheid. We verliezen een groot voorbeeld, een moeder van de natie.”

