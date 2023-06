Evi Hanssen schrijft boek over afscheid van haar mama

Voor wie is een implanteer­ba­re lens interes­sant? Oogarts: “De behande­ling gebeurt met verdoving zonder inspuiting en is pijnloos”

Mensen met een oogafwijking denken in eerste instantie aan een bril, contactlenzen of laserbehandeling om hun zicht te verbeteren. Maar in bepaalde gevallen kunnen ze ook voor implanteerbare contactlenzen of voorzetlenzen kiezen. Wat houdt zo’n behandeling precies in? Hoe veilig is het? Wat zijn de resultaten? En hoeveel kost de ingreep? We vroegen het aan oogarts dr. Guy Sallet. “Er zijn minder klachten van droge ogen dan bij de laserbehandeling.”