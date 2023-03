Evi Hanssen openhartig over de vele gezichten van rouw: “Gisteren ben ik na de opnames in huilen uitgebarsten”

BV“Ik ben niet altijd triest. Ik ben zelfs heel vaak heel gelukkig.” In een bericht op Instagram vertelt Evi Hanssen (44) openhartig over het rouwproces dat ze momenteel meemaakt. Midden maart moest de presentatrice afscheid nemen van haar moeder Arlette en dat verliest valt haar duidelijk nog steeds erg zwaar. Al zijn er ook goede momenten. “Rouw kent vele gezichten.”

Op haar sociale media deelt Evi Hanssen enkele foto’s van zichzelf van de afgelopen. Zo zien we de presentatrice onder meer in de make-upstoel zitten. Op een andere foto laat Evi haar emoties dan weer de vrije loop. “Zelfs de beste make-up artiesten krijgen mijn verdriet niet weggeschminkt. Dat is niet erg. Rouw kent vele gezichten. Ik ben niet altijd triest. Ik ben zelfs heel vaak heel gelukkig. Ik ben niet stoer of sterk. Ik doe ook maar wat, tijdens deze onwezenlijke dagen”, klinkt het onder meer op Instagram.

De vele gezichten van rouw

Uit het bericht blijkt verder ook nog dat Evi in de afgelopen twee weken zowel hoogtes als laagtes gekend heeft. “Gisteren ben ik in de make-upstoel na de opnames in huilen uitgebarsten. Plots overvalt mij dan het besef: mijn mama is dood. Maar de avond daarvoor had ik een etentje met collega’s en heb ik hard gelachen en grapjes gemaakt om datzelfde verlies.” Ze vervolgt: “Rouw kent gezichten. Blij, ambitieus, down, verward, gelukkig… maar ze hebben ook 1 prachtig iets gemeen : Liefde voor diegene die er niet meer is.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het tv-gezicht getuigde de voorbije dagen al vaker over haar verdriet. In ‘Gazet van Antwerpen’ vertelde Evi onder meer over de eerste ochtend zonder haar mama. “Er hangt een roze gloed boven de velden en de vogeltjes fluiten. Mijn ogen scannen het water van de grote vijver in de buurt af, op zoek naar zwanen. Ik hoop op een teken van haar”, aldus Evi in haar column. Daarnaast vertelt de presentatrice nog over de laatste momenten van haar mama. “Iedereen had de tijd om haar nog te knuffelen en een babbeltje te doen. We namen foto’s en maakten filmpjes. Er werd gehuild, er werd gelachen. Toen liet de dokter haar inslapen. Ze bleef machtig mooi.”

LEES OOK: