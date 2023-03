Evi Hanssen nam afscheid van haar mama Arlette: “De afterparty voor iedereen die een rol speelde in haar leven”

Gert Verhulst: “Het zou raar zijn om over Plopsa te praten in ‘De tafel van vier’”

Studio 100 schuift Steve Van den Kerkhof aan de kant als CEO van Plopsa, na getuigenissen over een toxische werkcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Dat werd aangekondigd in een kort persbericht van Studio 100. Maar bijzonder uitgebreid reageren doet Studio 100-CEO Gert Verhulst niet, ook niet in zijn eigen talkshow. “Het zou raar zijn om over Plopsaland te praten in ‘De tafel van vier’”, vertelt hij in de podcast ‘De Mediawatchers’. Luister hierboven naar de volledige aflevering.