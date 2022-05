Evi Hanssen gaat heel binnenkort trouwen: “Misschien zelfs dit weekend al”

“Op zich gaat het relatief goed met m’n mama”, aldus Hanssen. “Al is de toekomst natuurlijk niet rooskleurig. De borstkanker is volledig uitgezaaid en zit over heel haar lichaam en in haar lever en botten. Ze gaat dus nooit genezen en een verdere behandeling zal niet helpen. Maar ze leeft nog en is heel gelukkig dat we op deze manier afscheid van haar kunnen nemen. Elke ontmoeting is tof. Ze inspireert ons om op een mooie manier met de dood om te gaan. We hebben geen idee hoeveel tijd ze nog heeft, dus ergens ben ik al een jaar een beetje aan het rouwen.”