Evi Hanssen deelt foto van laatste kater voor Tournée Minérale: “Geen alcohol drinken zou niet zo bijzonder moeten zijn”

BV Julie Vermeire en Sarah Mouhamou over kritiek in de media: “Ik trek mij niets meer aan van zure mensen”

Ze zitten in een totaal andere fase van hun leven, en toch werden Julie Vermeire (24) en Ketnetwrapper Sarah Mouhamou (27) hechte vriendinnen. Met dank aan ‘Een Echte Job’, het VTM-programma dat voor hen allebei een serieuze uitdaging bleek, vertellen ze in Dag Allemaal. “Toen een lief omaatje me zei dat ze een last was, brak mijn hart.” Een gesprek over de nadelen van werken in de media, het vierjarige zoontje van Sarah en hun zorgzaamheid voor hun familieleden. “’Met de centen van papa is het gemakkelijk’, klonk het. Terwijl ik er keihard mijn best voor doe.”

30 januari