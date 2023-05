‘Eveline’ perste ook Bekende Vlaming af met naaktbeelden

Binnenkijker “Iets minder comfort dan in een nieuwbouw, maar dat weegt niet op tegen de charme”: in het huis van presenta­tri­ce Valérie Thys reis je terug in de tijd

“Ik voelde onmiddellijk dat dit een liefdevolle omgeving is”, zegt Valérie Thys over haar huis met modernistische trekjes in Edegem. Net daarom liet ze zo veel mogelijk onaangeroerd en reis je er een beetje terug in de tijd. “De wandtegeltjes die het oorspronkelijke gezin van acht symboliseren, krijgen zeker een plek in de keuken. Want die is nu wel echt aan vernieuwing toe.”