“‘Eveline’ benaderde mij ook”: BV’s openhartig in nieuwe afleveringen van podcast ‘Lotte gaat diep’

RADIO Wim Oosterlin­ck en Tomas De Soete, voortaan allebei op Willy: “Wim heeft me de belangrijk­ste radioles uit mijn leven gegeven”

Tomas De Soete (47) en Wim Oosterlinck (50) zijn herenigd. Meer dan twintig jaar nadat ze samen de opmars van Studio Brussel in gang zetten, zijn beide radioveteranen te horen op Willy. Een gesprek over ouderschapsverlof, videogames, de dorpsstraat in Lochristi en de moeilijkheden bij hun oude werkgever. “Die indeling in muzikale genres, wat stelt dat eigenlijk nog voor?”