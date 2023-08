Estelle, dochter van Wendy Van Wanten, weet wie vader van halfbroer Clément is: “Maar hij noemt Frans papa”

BV “Pommelien en ik wisten waar we elkaar mochten aanraken”: Willem De Schryver gooit hoge ogen in ‘Knokke Off’

“Ik krijg geregeld berichtjes via Instagram, ja”. De revelatie van de nieuwe hitserie ‘Knokke Off’ is ongetwijfeld Willem De Schryver. De acteur schittert naast Pommelien Thys als Alex in de serie over rijke jongeren in de kuststad, en moest met haar enkele gedurfde vrijscènes spelen. In ‘TV Familie’ vertelt hij hoe hij die scènes heeft ervaren, hoe hij als kind werd getekend door verlies en hoe hij zich voelt als de nieuwste ‘hunk’ in Vlaanderen. “Mijn vriendin moet geen schrik hebben.”