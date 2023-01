Erik Van Looy vergeet spelregels tijdens deelname aan ‘De slimste mens’ in Nederland

TV Loes Van den Heuvel maakt intrede bij ‘Familie’: “Ik heb de rol te danken aan Jaak Van Assche”

Loes Van den Heuvel (66) versterkt de cast van ‘Familie’. De actrice duikt dit voorjaar in de soap op als de nieuwe thuisverpleegster van Alfons, het personage van Jaak Van Assche. Een reünie, want de twee kennen elkaar nog van bij ‘F.C. De Kampioenen’. “Ik heb deze rol aan Jaak te danken”, vertelt Loes, die in dit gesprek een eerste tipje van de sluier licht. Hoe stoomt ze zich klaar? En wat staat haar personage allemaal te wachten? “Ik dacht: ‘Amai, dat is heavy. Precies een thriller.’”

