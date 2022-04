Erik Van Looy stopt met voetballen: “Vroeger noemden ze me een jachtluipaard, nu ben ik enkel nog een lui paard”

IN BEELD. Juan Gerlo en ‘K2 Zoekt K3'-finaliste Amy showen hun liefjes tijdens ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’

Personeelswijziging bij ‘Fantastic Beasts’: The Secrets of Dumbledore’. Gellert Grindelwald wordt in het derde deel van de franchise - dat vanaf morgen in de bioscoop loopt - niet langer vertolkt door Johnny Depp. Mads Mikkelsen vervangt de in ongenade gevallen acteur als booswicht. Bekend Vlaanderen mocht de vertolking van de Deen vanavond al keuren. Voor Acteur Juan Gerlo en ‘K2 Zoekt K3’-finaliste Amy Courtens werd het een dubbele première: zij maakten van de gelegenheid namelijk gebruik om hun partners voor te stellen.

6 april