Erik Van Looy is ambassadeur van 'De Grote Schijn' Rivierenhof: “Ik beleefde hier op mijn vijftiende mijn eerste kus”

BV “De dag dat het niet meer zou gaan... Wat moet ik dan met m’n leven?”: acteurs op leeftijd zijn bang voor aftakeling

“Ik kan m’n scripts niet meer lezen, maar stoppen met spelen is geen optie.” Het is een moedige bekentenis van de Britse Oscarwinnares Judi Dench (88). Terwijl de doorsnee sterveling rond z’n 65ste kiest voor z’n pensioen, willen film- en tv-sterren doorgaan tot het écht niet meer lukt. Maar de angst voor de fysieke of mentale aftakeling is er altijd, zo ook bij ’t Vlaamse acteursgild op leeftijd. “Als ik niet kan spelen, voel ik me niet goed”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’.