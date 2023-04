Erik Van Looy gebruikt met het ouder worden steeds vaker make-up: “Ik heb het mezelf aangeleerd”

Op zijn éénenzestigste ziet Erik Van Looy er nog steeds heel charmant uit maar in de ochtendshow ‘Goeiemorgen morgen!’ op Radio 2 verklapte hij aan Peter Van de Veire en Kim Van Oncen dat hij steeds vaker make-up gebruikt. De filmregisseur en tv-presentator gaat tegenwoordig geen televisiestudio meer binnen zonder zich eerst op te maken. “Als ik op televisie kom of een fotoshoot heb, draag ik inderdaad make-up. Mijn schminkster zei dat het tijd werd om daarmee te beginnen. Ze is uiteraard niet altijd mee. Ik heb het dan maar zelf geleerd om make-up aan te brengen. Vandaag heb ik het bijvoorbeeld zelf gedaan. Ik gebruik een primer, fond de teint en dan de poeder erop. Het is een routine geworden”.

Boeket van 61 radijzen

Cover van The Beatles

Van Looy was wél in de wolken met het andere verjaardagscadeau: een zangsessie onder begeleiding van de professionele gitarist Pallieter Van Buggenhout, die onder meer bij Niels Destadsbader speelt. Hij bracht het nummer ‘When I Was 64’ van The Beatles. “Mijn lievelingsnummer. Paul McCartney schreef het toen hij jong was en nog samen was met zijn eerste vrouw. Het lied mijmert over de toekomst. ‘Wat zou je doen als je 64 bent’. Het nummer is niet uitgekomen want Paul zijn eerste vrouw is gestorven en bij zijn tweede vrouw is hij weggegaan. Maar dat is het mooie van het nummer en het leven. Je mijmert en maakt plannen, maar uiteindelijk draait het toch anders uit”. De tv-presentator toert momenteel door Vlaanderen met zijn show ‘Verslaafd’.