En ze leefden nog lang en gelukkig: ex-Miss België Lenty Frans is getrouwd met haar Leonie

Even verliefd als op de eerste date

Toen Lenty in 2016 gekroond werd tot Miss België kreeg ze geregeld de vraag of ze haar prins op het witte paard al gevonden had. Maar het is neurochirurg in opleiding Leonie Witters, die haar hart sneller doet slaan. Cupido schoot raak toen Lenty als huisarts in opleiding in volle coronaperiode stage liep in het ziekenhuis waar Leonie assistent was. Nu, drie jaar later, zit het koppel verliefd zij aan zij, met een trouwring rond hun vinger. “Het idee om te trouwen is er snel gekomen. Waarom wachten als het zo goed zit?”, zei Lenty daar vorig jaar al over. “We hebben nog altijd hetzelfde verliefde gevoel als bij onze eerste date.”