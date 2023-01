Emotionele Jeroen Meus rouwt aan het graf van zijn broer: “Deze plek brengt nog geen rust voor mij”

Meus gebruikt in de reeks een dictafoon als hulpmiddel. Hij spreekt er boodschappen in gericht aan zijn broer. Maar tegelijk zoekt hij mensen op. De 91-jarige Maria bijvoorbeeld, die hij nog kent uit zijn reeks ‘Goed Volk’ en die ook vroeg enkele dierbaren verloor. Of de mama van de 27-jarige Nathan, die op zijn verjaardag een festival organiseert nadat haar zoon plots stierf aan een zeldzame bloedziekte.

Heel de reeks door wordt de kok geconfronteerd met zijn eigen verlies, continu proberend zijn opwellende tranen de baas te kunnen. Ook aan het graf van zijn broer krijgt de kok het moeilijk. Hij vindt nog geen rust op die plaats, vertelt hij. “Het is hier nog te abstract”, vertelt Meus terwijl hij zijn tranen verbijt. “Ik ben nog niet op een plaats waarop deze plek rust brengt voor mij. Ik heb nog geen plaats nodig om te rouwen omdat Wim altijd dicht bij mij is. Hier is hij net minder dicht bij mij. Het is meer in your face, het besef dat hij echt dood is. Langs de andere kant is het misschien goed. Het helpt in het aanvaarden, heel stilletjes aan wordt het al ietsje normaler.