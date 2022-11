Emotionele Hugo brengt een laatste groet aan Nicole

Showbits Nu An Swarten­broekx in Spanje woont, ziet Herman Verbruggen haar weinig: "Maar hij komt mij bezoeken"

Al wie ‘F.C. De Kampioenen’ een warm hart toedraagt, zal glunderen wanneer ze deze hereniging zien. An Swartenbroekx (Bieke) en Herman Verbruggen (Markske) zijn weer heel even bij elkaar, voor de boekvoorstelling van ‘Duupje 3'. ‘Duupje’ is het kinderboekenfiguurtje dat Ans vader René Swartenbroekx in de jaren tachtig creëerde. Vorig jaar blies An het figuurtje nieuw leven in. Showbits-reporter Jarne ging haar alvast feliciteren met haar nieuwe boek. An woont ondertussen in Spanje, waardoor ze Herman niet meer zo vaak ziet. “Eigenlijk is An de Marc Coucke van ‘De Kampioenen’”, grapt Herman. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

