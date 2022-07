Els De Schepper moet haar zomershows uitstellen na pijnlijke operatie: “Ik kon nog amper ademen”

BV "Huwelijk in intieme kring, maar mijn kapper moest erbij zijn": Lesley-Ann Poppe trouwde net als J.Lo in Las Vegas

Jennifer Lopez en Ben Affleck stapten vorig weekend in het huwelijksbootje, 20 jaar na hun eerste verloving. Maar nu moest het plots snel gaan, want ze kozen voor een trouwkapel in Las Vegas. Ook heel wat BV’s gaven elkaar daar het ja-woord. Onder meer Margriet Hermans, Chris Van Tongelen en Martine Jonckheere. Showbits spreekt met Lesley-Ann Poppe, die in 2017 in Las Vegas trouwde. Hoeveel kost zo’n huwelijk en is het ook geldig in ons land?

19 juli