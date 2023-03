Ellemieke Vermolen, ex van Sergio Herman, kiest weer voor zichzelf: "Ik heb mij veel te lang schuldig gevoeld”

BV Dina Tersago zat tijdens ‘Boer Zkt Vrouw’ soms met de handen in het haar: “Ik dacht dat ik alles al gezien had, maar nee hoor...”

Het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’ is van start gegaan op VTM. Het wordt heftiger dan anders, geeft presentatrice Dina Tersago (44) aan in ‘Dag Allemaal’. Het ideale scenario voor tv-makers, zou je dus denken. “Maar we zitten soms echt met de handen in het haar”, klinkt het. Een gesprek over hoe de crew reageert op het drama, de meerwaarde van het verrassingseffect en haar status als een van de populairste vrouwelijke VTM-gezichten. “Ik ben zo stilaan de patroonheilige van de verliefde boeren en boerinnen.”