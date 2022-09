Ella Leyers en Rik Verheye steken hun liefde niet meer weg: “We zijn dolgelukkig”

Vrijdag 19 augustus. In een afgeladen volle tent op Pukkelpop speelt Goose. In het publiek Matteo Simoni en Pedro Elias, Olga Leyers ook, maar vooral zus Ella valt op. In de donkere Dance Hall deelt ze, te midden van de festivalgangers, verliefde kussen met ‘Nonkels’-acteur Rik Verheye. Zichtbaar grote liefde.

“Dit is letterlijk nog maar een week,” klinkt het na het concert achteraan de tent. “We weten zelf nog niet waar dit heengaat.” Rik glimlacht en duikt met haar de nacht in. Net als Olga en haar vriend verbleven de twee die nacht op camping Heidestrand. De plaatselijke uitbater bazuint het dat weekend maar al te graag rond.

Afgelopen zondag verschenen de twee opnieuw samen. Als juryleden bij ‘De Zeepkistenrace’ in Francorchamps. Geen handjes of kussen deze keer, maar net voor de prijsuitreiking laait de liefde wel op. Een innige zoen op de grote brug achter het podium. Het geheim werd een publiek geheim voor het oog van vele bezoekers. En dat van onze fotograaf.

Volledig scherm Ella Leyers (34) en Rik Verheye (35) © Joel Hoylaerts / Photonews

Waar is de vonk overgeslagen?

Dat de twee nu wel officieel een stel vormen, bevestigden ze ons maandag. En dat werpt ook een andere blik op de aflevering van ‘De Allerslimste Mens’ vanavond. Daarin zijn ze samen te zien. Ella als kandidate. Rik als jurylid. Dat ze het erg goed kunnen vinden, mocht overigens ook blijken uit de aankondigende filmpjes. Bij hun gezamenlijk commentaar op de voorbije seizoenen, kunnen ze elkaars humor meer dan smaken. Volgens intimi zou daar ook de vonk zijn overgeslagen.

Die humor vonden ze al eerder samen bij productiehuis Woestijnvis. Rik werkt er al vele jaren als acteur en creatief medewerker. Ella komt er sinds twee jaar over de vloer, eerst als sidekick in ‘De Ideale Wereld’ met Jan Jaap van der Wal, later ook als actrice in de ‘DIW’-filmpjes, en nu ook als presentatrice.

“Mannelijke versie van mezelf”

Een woelig liefdesleven hadden beiden tot nog toe niet. Ella brak in 2019 met StuBru-dj Faisal Chaitar, Rik was eerder samen met Ella-June Henrard. De twee willen voorlopig weinig kwijt over hun relatie, maar in Lapland voor ‘Sergio Over De Grens’ was Ella wel rechtuit. “Ik zoek naar een mannelijke versie van mezelf”, klonk het daar. “Dat gevoel is er altijd al geweest. Je kan erover stressen, maar dat helpt niet. Misschien ben ik te veel bezig met iemand zoeken die alles is. Vriendinnen zeggen me ook dat wat ik wil echt buitenaards is.”

Misschien is Rik wel die alien, want Ella vinkt al zijn wensen af. “Vrouwen moeten iets uitstralen”, klonk het recent. “Een soort van guitigheid. En humor is het allerbelangrijkste.”

