Ella Leyers en Rik Verheye na zes maanden uit elkaar

BVNa zo’n zes maanden is de romance tussen Ella Leyers en Rik Verheye alweer voorbij. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. De twee verloofden zich in november vorig jaar - na amper honderd dagen - maar dat sprookje bleef dus niet duren.

Aandachtige kijkers van ‘De Ideale Wereld’ hadden het misschien al opgemerkt, maar presentatrice Ella Leyers droeg al een paar afleveringen lang haar ring niet meer. Dat blijkt ook een reden te hebben, want Ella en haar verloofde Rik Verheye zijn uit elkaar, wordt ons bevestigd. Volgens onze bronnen zou er geen derde partij in het spel zijn. Het koppel was niet bereikbaar voor commentaar.

In september vorig jaar raakte bekend dat Ella Leyers een nieuwe vriend had, acteur Rik Verheye. De twee kenden elkaar al langer, maar pas deze zomer mondde dat eerste contact ook uit in een romance. “Er is echt een moment geweest dat Cupido de pijlen naar ons allebei heeft geschoten”, vertelde Ella daarover. “Het leuke is dat er vrienden zijn die ons zeggen: Wij zagen het al voordat jullie het zagen.”

Na amper honderd dagen verloofden ze zich al. “Rik en ik zijn heel gelukkig, we zien elkaar doodgraag. Waarom dan niet trouwen?”, vertelde ze in Story. “Ik ben een romantische ziel. Rik is ook om mijn hand gaan vragen bij mijn ouders en hij heeft hun ‘zegen’ gekregen. Ik vond dat heel mooi. We krijgen trouwens alleen maar positieve reacties op onze verloving en dat is hartverwarmend." Een trouwdatum was er nog niet.

KIJK. In september vorig jaar maakten Rik en Ella hun relatie bekend

KIJK. Ella Leyers voor vertrek in ‘Over de Oceaan’: “Ik mis niet snel iemand”

LEES OOK: