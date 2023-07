Eline uit ‘De Mol’ bevallen van tweede kindje: "Welkom Norbert”

Zangeres Micha Marah open over haar geldzaken: “Ik heb al vaak geld geleend aan mensen en er nooit een cent van terugge­zien”

Terwijl ze haar muzikale carrière vandaag voortzet, deelt de bekende zangeres en Ment TV-presentatrice Micha Marah (69) waardevolle lessen die ze heeft geleerd over geld, lenen aan vrienden en investeren in vastgoed. Wat zijn haar financiële missers en toppers? “Geld is uiteindelijk het slijk der aarde. Je koopt er geen geluk mee.”