Eline De Munck wint met Odette Lunettes “Oscar voor brillen”: “Er is zelfs interesse vanuit Amerika”

Wellicht heeft u nog nooit van een ‘Silmo D’or’ gehoord, maar in de brillenindustrie is de award wel degelijk even belangrijk als een Oscar voor filmmakers. “De Silmo-beurs is de grootste brillenbeurs ter wereld", legt Eline uit. “Duizenden distributeurs en opticiens lopen hier rond, op zoek naar de beste producten. Het is de place to be om je als merk te onderscheiden. Het winnen van een ‘Silmo D’or’ helpt daar uiteraard bij. Intussen hebben zelfs verdelers uit Amerika interesse getoond.”

3D-printer

Odette Lunettes won de award in de categorie ‘kinderen’. Sinds kort heeft het brillenmerk ook een Cadet-lijn, specifiek voor 8- tot 16-jarigen, die later dit najaar te koop is. “De jury, die bestond uit gerenommeerde opticiens, was onder de indruk van ons innovatieve productieproces. Elke bril wordt namelijk gemaakt via een 3D-printer. Hierdoor zijn de monturen sterker, wat de duurzaamheid ten goede komt. Als klein, onafhankelijk merk zo'n belangrijke prijs winnen, is echt een unicum.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Eline De Munck en het team van Odette Lunettes. © Odette Lunettes

Naast eeuwige roem kreeg Eline een gouden beeldje - in de vorm van een bril uiteraard. De overwinning werd zaterdagavond ook stevig gevierd. “We hebben de Silmo-beurs afgesloten”, lacht De Munck. “Een van onze teamleden is een topdj, iemand anders maakt de beste cocktails. Voor een stevig feestje moest je aan onze stand zijn.” Elines echtgenoot, regisseur Michaël R. Roskam (49), was evenwel niet van de partij. “Ik had niet verwacht dat we zouden winnen, dus ik had gezegd dat hij niet mee moest komen”, vervolgt de onderneemster. “Michaël zat dit weekend met vrienden in de Ardennen, maar via WhatsApp heb ik hem op de hoogte gehouden. Toen Odette Lunettes als laureaat uit de bus kwam, vond hij het heel ambetant dat hij zo ver weg was. Maar we gaan dat thuis ongetwijfeld verder vieren.”

Impact

Zeven jaar na de lancering van Odette Lunettes zit het merk nu echt op kruissnelheid. In België zijn er winkels in Antwerpen, Gent en Knokke en één pop-up in Maasmechelen Village en de hippe monturen worden in meer dan zestien landen verdeeld. “Samen met m’n zakenpartner Bob volg ik alles van a tot z op, van het ontwerp tot het productieproces en de verdeling en verkoop. We sturen een team aan van 25 medewerkers en evenveel freelancers. En in de weekends sta ik zelf in de winkel, om te luisteren naar de feedback van klanten. Dat al dat harde werk nu beloond wordt, doet deugd. Toen ik als presentatrice en actrice werkte heb ik ook een paar awards gewonnen, maar deze prijs laat toch een diepere impact na. (lacht)”

Lees ook: